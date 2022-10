Seanca e fundit para nisjes në Arabi, në stërvitje edhe 18-vjeçari i Teutës

Kombëtarja e Shqipërisë vijon grumbullimin në Durrës në kuadër të ndeshjes miqësore ndaj Arabisë Saudite më datë 26 tetor. Sipas asaj që raporton gazetari i SuperSport, Jurgen Zela në lidhjen direkte nga stërvitja e kuqezinjve, pjesa e grupit ka qenë edhe portieri i Teutës, Endri Dema vetëm 18-vjeçar. Ky i fundit ka qenë një shtesë në listën e trajnerit Edy Reja duke qenë se në grumbullim në rolin e portierit prezent ishte vetëm Arlis Shala i Drenicës.

Ndërkohë, portierët e tjerë si Gentian Selmani si dhe Elhan Kastrati do t’i bashkohen grupit në Arabi. Pasi të kryejnë edhe seancën e fundit, pasdite kombëtarja do t’i drejtohet aeroportit të Rinasit teksa në orën 18:10 do të niset drejt Arabisë Saudite. Ndërkohë, edhe lojtarë si Ardit Toli, Mario Mitaj dhe Bekim Balaj gjithashtu do të bashkohen me kombëtaren sapo ajo të mbërrijë në Arabi.

Lojtarët prezent në seancën e sotme stërvitore:

Arlis Shala

Endri Dema

Albion Marku

Erdenis Gurishta

Andi Hadroj

Esin Hakaj

Stivian Janku

Eneo Bitri

Esat Mala

Lorenco Vila

Arinaldo Rrapaj

Xhuliano Skuka

Odise Roshi

Sokol Cikalleshi

Sherif Kallaku

Ardit Deliu

Redon Xhixha

Arbnor Muçolli

Rudolf Turkaj

Lojtarët që bashkohen në Arabi:

Ardit Toli

Mario Mitaj

Bekim Balaj

Elhan Kastrati

Gentian Selmani