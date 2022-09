Seedorf: Nuk i duan trajnerët me ngjyrë në Itali, pas Milanit nuk më ka ardhur asnjë ofertë

I ftuar në Festivalin Sportiv të organizuar në Trento, Clarence Seedorf foli për të kaluarën e tij si trajner i Milanit dhe gjithashtu çështjen delikate të racizmit.

Holandezi theksoi, se përtej faktit që bëri një punë të mirë të Milan, ende sot nuk i ka ardhur sikur një ofertë e vetme nga Italia dhe kjo sipas 46-vjeçarit ndodh sepse trajnerët me ngjyrë nuk i duan.

“Unë nuk mendoj se Italia është një vend racist. Ka racistë si kudo, por aty është sistemi me racist. Ka pak shpjegime pse trajnerët qe erdhën pas meje te Milani gjetën një skuadër në Itali dhe unë nuk kam marrë asnjë propozim në 20 vjet nga Italia. Ose më thonë: “Nuk duam të të ofendojmë me një propozim”. Në të gjithë Europën është problemi i trajnerëve me ngjyrë që nuk kanë mundësi, propozimin e parë serioz e gjeta në Kinë. Por është zhgënjyese të shohësh që pas përvojës në Milano në të cilën isha mirë, nuk mera asnjë telefonatë”-tha Seedorf.