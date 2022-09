Sektori i Arbitrimit, seminar me arbitrat, asistentët dhe vëzhguesit e Kategorisë së Parë

Sektori i Arbitrimit në Federatën Shqiptare të Futbollit ka vijuar punën me seminaret dhe testet fizike për arbitrat dhe asistentët e kampionatit “Kategoria e Parë” në prag të edicionit të ri futbollistik 2022-2023.

Në harkun kohor të tre ditëve Sektori i Arbitrimit ka realizuar testet fizike, që janë kaluar me sukses nga të gjithë arbitrat, e më pas ka vijuar me teorinë, ndërsa në ditën e tretë seminari është përmbyllur me vëzhguesit e kësaj kategorie.

Fillimisht u analizua performanca e tyre gjatë sezonit 2021-2022 dhe problematikat e hasura gjatë ndeshjeve të kësaj kategorie apo edhe aspektet e punës së arbitrave që janë për t’u përmirësuar.

Qëllimi kryesor i këtyre seminareve është pa dyshim përmirësimi i nivelit të arbitrimit shqiptar, teksa të gjithë arbitrat dhe asistentët do të kenë mundësi të zgjerojnë njohuritë e tyre dhe të mësojnë më tepër për ndryshimet e rregullave të lojës dhe të analizojnë momente konkrete gjatë një ndeshjeje me shembuj video.

Gjatë seminareve u diskutua gjatë për situatat e ndryshme të lojës sa i takon kritereve të ndëshkimit të shkeljeve te prekjet e topit me dorë, ndërhyrjet e parregullta, incidentet në zonën e penalltisë, protestat e lojtarëve dhe zyrtarëve, etj.

E gjithë puna trajnuese që po bëhet përpara fillimit të sezonit ka si qëllim që të gjithë aktorët e lojës, arbitra, lojtarë, trajnerë dhe vëzhgues të kenë të njëjtat vlerësime për situatat që ndodhin gjatë një ndeshjeje. Pak ditë më parë Sektori i Arbitrimit organizoi seminare me arbitra e asistentë së kategorisë “Abissnet Superiore”, duke u fokusuar veçanërisht te interpretimi i sistemi VAR.

Sakaq, vëzhguesve u është kërkuar seriozitet maksimal në plotësimin e raporteve vlerësuese për zyrtarët e ndeshjes, duke u siguruar në zbatimin dhe interpretimin e njëtrajtshëm të Rregullave të Lojës.

Sektori i Arbitrave në FSHF do të zhvillojë në ditët në vazhdim seminare edhe me arbitra, asistentë dhe vëzhgues të kategorive të tjera për t’i përditësuar me rregullat e lojës dhe për të analizuar performancën e tyre.