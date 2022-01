Sensi largohet zyrtarisht nga Interi, vjen Felipe Caicedo

Stefano Sensi i jep lamtumirën Interit. I afruar me shumë bujë te zikaltrit, dy vite e gjysmë më parë, mesfushori i përfaqësueses italiane ka lënë përkohësisht Interin duke u transferuar në formë huazimi te Sampdoria për pjesën e mbetur të këtij sezoni. Dëshira e Sensit për të qenë pjesë e Italisë në fazën play-off të eliminatoreve të Katar 2022, e kanë detyruar futbollistin të braktisë kampionët e Italisë, pasi te zikaltrit kishte pak hapësira në formacion ndërkohë që te Sampi pritet të aktivizohet rregullisht.

Por ndërkohë që Sensi largohet, Felipe Caicedo mund të konsiderohet futbollisti më i ri i Interit pasi ka kaluar dhe vizitat mjekësore. Sulmuesi ekuadorian vjen në huazim falas nga Genoa për 6 muaj, me Caicedon që ribashkohet me trajnerin Simone Inzaghi me të cilin bëri paraqitje të shkëlqyera te Lazio.