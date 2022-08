S’është Messi e as Ronaldo, Thiery Henry zbulon për kë ka bërë tifozeri 15 vitet e fundit

Ish-kapiteni legjendar i Francës, Thierry Henry ka thënë se në 15 vitet e fundit të jetës së tij ka qenë tifoz me yllin e Real Madrid, Karim Benzema.

Ai ka theksuar se prej kohësh e ka thënë se ish-shoku i skuadrës të Franca, Benzema do ta fitojë një ditë Topin e Artë.

“Në një botë të mbushur me tifozë të Ronaldos dhe Messit, isha tifoz i Karim Benzema për 15 vjet të jetës sime. Ata qeshën me mua kur u thash së ai do të sfidojë një ditë për Topin e Artë me Real Madridin. Çdo hero ka ditën e tij. Asnjëherë mos ndalo së punuari. Bëhu si Karimi.”-tha Henry.