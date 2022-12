Sevilla zyrtarizon divorcin me ish-mesfushorin e Realit

Sevilla ka zyrtarizuar këtë të mërkurë divorcin me ish-mesfushorin e Realit të Madridit, Isco. Vetëm pas 4 muajsh e gjysmë me ekipin andaluz, Francisco Alarcon Suarez ka prishur kontratën në mënyrë konsensuale dhe tashmë është i lirë të firmosë me çdo skuadër.

Isco është aktivizuar në 12 ndeshje të La Ligas deri në këtë pikë të sezonit, por nuk ka mundur të shënojë qoftë një gol. Me largimin e Lopeteguit, mesfushori ka dalë i tepërt, kështu që ka kërkuar prishjen e kontratës.