Sezon fantastik me Entellën, sulmuesi vlonjat kërkohet nga disa klube të Serisë B

Pas një sezoni mjaft pozitiv me skuadrën e Entellës, sulmuesi vlonjat Silvio Merkaj ka përfunduar në “radarët” e disa klubeve italiane që militojnë në Serinë B.

Futbollisti 24-vjeçar me origjinë nga Vlora shënoi 12 gola dhe asistoi 6 të tjerë në sezonin që lamë pas në Serinë C, me klubin ligur, ku ka edhe një kontratë të vlefshme deri në verën e 2024-ës.

Megjithatë pavarësisht dëshirës së drejtuesve për ta mbajtur ende në ekip, mediat italiane zbulojnë se për vlonjatin kanë shfaqur interes disa klube të Serisë B, të cilat janë gati të paguajnë për të marrë kartonin e tij nga Entella.

Transferimi në Serinë B do të ishte një hap vërtetë i rëndësishëm për Merkajn, që ka luajtur gjithmonë në ligat e ulëta italiane, por duket se është gati për një eksperiencë të re, shumë më të rëndësishme.