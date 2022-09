Sfida me Qipron vendimtare, kreu i FFK paralajmëron Giresse

Kosova ndeshet sot në orën 20:45 me Qipron në “Fadil Vokrri”, ndeshja që do të përcaktojë vendin e dardanëve në renditjen e Grupit 2 të Lugës C në Nations League, sfidë e cila do të transmetohet ekskluzivisht në “Super Sport 3”.

Presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës, Agim Ademi ka paralajmëruar trajnerin Giresse se në rast të një dështimi në takimin e kësaj të marte, atëherë tekniku do të duhet të bëjë gati valixhet, pasi e pret shkarkimi nga drejtimi i stolit të dardanëve.

Në gjashtë takime që Alain Giresse ka drejtuar dardanët ka mundur të marrë 3 fitore, 3 humbje dhe 1 barazim.