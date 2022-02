Sfida ndaj Kastriotit, trajnerin Longo e shqetëson mungesa e një mesfushori

Pas disfatës së rëndë 4-0 ndaj Tiranës, Kukësi ia doli të rikthehej te fitorja javën e kaluar teksa mposhti me rezultatin e pastër 0-2, Egnatian. Tashmë, verilindorët do të provojnë të nisin një seri rezultatesh pozitive për të tentuar afrimin me kreun e renditjes pasi aktualisht janë plotë nëntë pikë larg Tiranës kryesuese.

Sfida e radhës për të besuarit e trajnerit Diego Longo është ajo ndaj Kastriotit, skuadër që në javët e fundit ka treguar rritje të performancës ndërsa synon mbijetesën në elitë. Ndërkaq, atmosferën pozitive në kampin e Kukësit, mund ta shqetësojë disi mungesa në ndeshjen krutanëve e Pablo De Lucas.

Mesfushori ka plotësuar numrin e katër kartonëve të verdhë dhe duhet të qëndrojë jashtë për një javë. 35-vjeçari ka treguar në këtë sezon se është një element shumë i vlefshëm në formacionin e teknikut Longo, megjithatë italiani është i detyruar të marrë masat për ta zëvendësuar spanjollin.