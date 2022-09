Shakira e Pique në ndeshjen e djalit, por as i hodhën sytë njëri-tjetrit

Qershorin e kaluar, Shakira dhe Pique njoftuan divorcin pas 12 vitesh së bashku (kanë dy fëmijë). Lidhja e tyre nuk përfundoi mirë për shkak të tradhtisë së futbollistit ndaj këngëtares kolumbiane, që ka rrëfyer se ka kaluar një nga momentet më të këqija të jetës saj.

Ndërsa “ylli” i Muzikës është e shkatërruar dhe me humor të ulët, Pique tashmë ka gjetur sërish dashurinë me Clara Chían, me të cilën supozohej se ishte në lidhje kur ishte i martuar me Shakirën. Por në çdo moment ata thanë se të dy do të bënin gjithçka për të mirën e fëmijëve të tyre dhe duket se duan të respektojnë.

Fundjavën e kaluar, djali i madh, Milan Piqué, pati një ndeshje bejsbolli. Në këtë takim, Shakira mori pjesë për të parë djalin e saj, sikurse Gerard Pique. Këtë e ka raportuar paparaci Jordi Martin, i cili i ka ndjekur nga afër lajmet për të dy.

Futbollisti dhe këngëtarja nuk kanë folur me njëri-tjetrin dhe as nuk e janë parë në sy. Me këtë rast, Pique nuk është shoqëruar nga e dashura e tij e re, Clara Chía, por ka marrë pjesë në takimin me prindërit dhe gjyshërit e djalit të tij Milan.

Si Shakira dhe Pique ishin shumë të hapur ndaj fansave që kërkuan të bënin fotografi, gjithmonë me buzëqeshje dhe pa gjeste mosmiratimi.