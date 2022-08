Shefi i Red Bull: Biseduam me Vettel para rinovimit të Perez, por do të ishte si një rikthim te ish-e dashura!

Sebastian Vettel është duke shijuar garat e fundit në karrierën e Formula 1 me pilotin gjerman që ka vendosur të tërhiqet. Piloti i Aston Martin, fitues i Katër Kampionateve Botërorë me Red Bull-in duket se e ka pasur mundësinë për t’u rikthyer tek ish-skuadra e vjetër dhe këtë e ka zbuluar shefi i austriakëve, Christian Horner.

Ky i fundit theksoi se para se të firmoste rinovimin e kontratës në muajin maj me Sergio Perez, kishte folur me Vettel. “Mbajtëm disa bisedime me Vettel, por do të ishte pak sikur të rikthehesh tek ish-e dashura. Nuk do të ishte kurrë si herën e parë”, u shpreh Horner.