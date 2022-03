Shehi: Duhet mendje e ftohtë ndaj Vllaznisë, punoj sikur do jem gjithmonë trajneri i Tiranës

Të shtunën do të luhet derbi i Shqipërisë në “Loro Boriçi”. Vllaznia pret Tiranën kryesuese në Shkodër, takim që do të nisë prej orës 16:45 dhe do të transmetohet në Supersport 3. Trajneri i bardhebluve, Orges Shehi foli për mediet rreth kësaj sfide të vështirë dhe të bukur, teksa preku edhe disa tema të tjera.

“Pas derbit të qytetit kemi derbin e Shqipërisë. Janë dy skuadra me traditë dhe cilësi, do të jetë një ndeshje kualitative. Situata është e mirë, nesër kemi edhe mungesa të ditura për shkak kartonash. Po e trajtojmë si një ndeshje që do vlerësim maksimal dhe mendje të ftohtë. Kur ke mendje të ftohtë, edhe vendimet merren të duhurat, sepse futbolli për mendimin tim është vendimmarrje.

Shpresoj të mos ndikojnë mungesat, por skuadra e ka shprehur se nuk është e varur nga individët. Janë mungesa me peshë, janë lojtarë të formacionit bazë dhe të rëndësishëm, por duhet që skuadra të mos varet nga individët, të varet nga grupi.

Vllaznia? Ka qenë ndeshja e parë e këtij fillim viti, por kanë kaluar shumë ndeshje, skuadra ka marrë formën më të mirë. E përsëris: skuadra do të jetë ashtu siç ka qenë në 90% të periudhës që kemi luajtur, nesër do të jetë ndeshje krejtësisht tjetër.

Ne vijmë pas një periudhe të mirë, e kemi treguar me lojë dhe me pikë. Tani vjen faza e fundit e kampionatit dhe përqendrimi duhet të jetë maksimal. Tani merren frytet e sezonit, është faza më delikate, sepse je pranë objektivave. Ndeshjet marrin një këndvështrim tjetër, pasi të gjithë skuadrat luftojnë për objektiva.

Rank Teams Played Points 1 Tirana 24 53 2 Laçi 24 45 3 Vllaznia 24 39 4 Kukësi 24 39 5 Partizani 24 34 6 Teuta 24 28 7 Egnatia 24 23 8 Dinamo 24 23 9 Kastrioti 24 22 10 Skënderbeu 24 17

Na del puna të kemi vazhdimësi dhe të kemi përqendrim maksimal. Është periudha më efikase dhe më e vështirë e kampionatit, të vazhdojmë përpara me përqendrim dhe vlerësim.

Në futboll ka shumë rëndësi psikologjia e lojtarëve, ka rëndësi besimi që kanë te vetja dhe shokët. Probleme fizike nuk kemi, çdo gjë do të jetë e fokusuar tek ana psikologjike, pasi objektivat janë afër.

Trajneri më jetëgjatë te Tirana nga viti 2014? Të jesh në një periudhë kaq të gjatë te Tirana është privilegj. Unë vi në punë me mendimin se do të jem gjithmonë trajneri i Tiranës dhe dal nga porta sikur ishte dita e fundit. Të gjithë ne duhet ta përjetojmë me seriozitet dhe dëshirë, sepse është kënaqësi të jesh pjesë e këtij klubi.

E ardhmja? Njeriu jeton nga ana psikologjike në depresion nga e kaluara dhe nga ankthi për të ardhmen. Ne fokusohemi tek e tashmja, jemi në një moment të mirë dhe e tashmja është dita e nesërme”, deklaroi trajneri i Tiranës.