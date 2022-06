Shënoi golin e fundit të sezonit për Tiranën, kryeqytetasit përshëndeten me sulmuesin

Mario Beshiraj nuk do të jetë pjesë e Tiranës për sezonin e ardhshëm me klubin kryeqytetas që nëpërmjet në reagimi në faqen e tyre zyrtare në rrjetet sociale bëjnë të ditur se kanë ndarë rrugët me sulmuesin.

Beshiraj ishte pjesë e kryeqytetasve prej janarit të vitit 2021 ndërsa padyshim një nga arritjet më të mëdha për 22-vjeçarin ishte edhe titulli kampion me Tiranën.

Në sezonin që sapo përfundoi, Beshiraj u aktivizua në shtatë ndeshje të Superiores duke gjetur një herë rrugën e rrjetës, gol të cilin e shënoi në ndeshjen e fundit të kampionatit atë ndaj Kukësit në Selman Stermasi. Tashmë, futbollisti është i lirë të vlerësojë ofertat për të nisur një eksperiencë të re në sezonin e ardhshëm.