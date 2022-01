Shënoi golin e parë me Rayo Vallecano, Balliu: Na ndihmojnë përmasat e fushës!

Rayo Vallecano nuk shkoi më shumë se një barazim 1-1 në shtëpi ndaj Betis, teksa golin e vetëm për skuadrën nga Vallecas e realizoi Ivan Balliu. Mbrojtësi i kombëtares shfrytëzoi më së miri një mundësi brenda zonës dhe nuk fali duke tundur rrjetën.

Ky ishte goli i parë për Balliun me fanellën e Rayo Vallecano, e po ashtu edhe realizimi i parë në La Liga. Sakaq, pas sfidës, 30-vjeçari u shpreh i lumtur që ekipi i tij vazhdon të mbetet me kuotën e zero humbjeve në shtëpi, ndërsa theksoi se për këtë ndihmojnë edhe përmasat e fushës së Rayos.

“Betis është një ekip i madh dhe është sipër në renditje për meritë. Megjithatë, kam ndjesinë se nga kjo sfidë kundër tyre mund të kishim marrë më shumë, kishim mundësi por nuk i finalizuam. Gjithsesi, është mirë që vazhdojmë ecurinë pozitive në shtëpi, ku ende nuk kemi pësuar asnjë humbje.

Tifozët janë një plus i madh për ne, në shtëpi jemi një ekip agresiv, por na ndihmojnë edhe përmasat e fushës. Na mungon që këtë vazhdimësi ta kemi edhe kur luajmë larg shtëpisë”, u shpreh Balliu.