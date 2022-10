Shënoi golin e parë për këtë sezon, sulmuesi: Dua të rikthehem në La Liga!

Adama Traore gjeti rrugën e rrjetës për herë të parë në këtë sezon me Wolverhampton në Premier League. Megjithatë, goli i ish-lojtarit të Barcelonës nuk i mjaftoi “Ujqërve” të cilët u mposhtën në transfertë me rezultatin 2-1 nga Crystal Palace. Ndërkohë, Traore pas ndeshjes, la mënjanë golin e shënuar dhe theksoi dëshirën e tij për t’u rikthyer në La Liga, pasi është shumë i lidhur me Spanjën që është vendlindja e tij.

“Ky sezon nuk nisi shumë mirë pasi pata një dëmtim dhe nuk zhvillova një përgatitje normale në parasezon. Por, po kujdesen shumë mirë për mua dhe po e marr veten, është ndeshja e tretë radhazi që luaj. Edhe pse për momentin nuk kam zhvilluar asnjë ndeshje për 90-minuta, megjithatë dua të mos nxitohem dhe t’i marr hapat me radhë. Në javën e kaluar fitova një penallti dhe këtë herë shënova gol, jam i lumtur që po ndihmoj ekipin.

Botërori? Do të bëj të pamundurën për të shkuar, është ëndrra e të gjithë lojtarëve. Kam komunikuar edhe me trajnerin Luis Enrique, në fund është vendimi i tij nëse më grumbullon apo jo. Por, është ëndrra e të gjithëve të mbrojmë flamurin e Spanjës.

Rikthim në La Liga? Po sigurisht që e mendoj, Spanja është vendlindja ime dhe e dua shumë. Por, gjithçka ka kohën e saj, u riktheva te Barcelona dhe me siguri që do të rikthehem sërish në ndonjë klub tjetër. Kam pasur disa opsione”, u shpreh Adama Traore.