Shërben Neymar, shënon Messi, Lyoni reziston vetëm 5 minuta (video)

Ka rezistuar më pak se 5 minuta Lyoni në sfidën me Paris Saint German në “Parc Olympique Lyonnais” në sfidën e javës së tetë të Ligue 1. Një aksion i shpejtë i parizienëve nga e majta u përmbyll me finalizimin e saktë të Lionel Messi, që shfrytëzoi në maksimumin asistin e dhënë nga Neymar, 0-1. Malore që në start për skuadrën e drejtuar nga Peter Bosz.

Zhbllokimi i shpejtë i rezultatit nga Messi dha përshtypjen se ndeshja do të kishte gola të tjerë, por nuk ndodhi kështu. Edhe pse rastet nuk munguan, uk pati më ndryshim rezultati. Në kohën shtesë Messi ishte I pafat teksa ekzekutimi i tij nga jashtë zonës, paksa prirët me portën, përfundoi aty ku bashkohet shtylla me traversën, aksioni u ndoq nga Ramos, që shtypi topin në rrjetë, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.