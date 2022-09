Sherri mes ish-shokëve të skuadrës, Verrati: Edhe shtëpinë e vendosja në bast, dihej që do kapeshin!

Një nga skenat që bëri më së shumti përshtypje në ndeshjen e Champions League mes PSG dhe Juventus të përfunduar me rezultatin 2-1, ishte sherri në fushë mes Leandro Paredes dhe Sergio Ramos. Para një jave të dy ishin shokë skuadre te PSG, megjithatë tashmë që argjentinasi përfaqson bardhezinjtë, duket se e kanë harruar miqësinë dhe në fushë nisën një sherr që u shua vetëm falë ndërhyrjes së lojtarëve të tjerë.

Një koment për grindjen mes Ramos dhe Paredes nuk e ka anashkaluar edhe Marco Verrati që i njeh mirë të dy. Italiani thekson se pritej një grindje në fushë mes Ramos dhe Paredes pasi ata kapeshin edhe në stërvitjet e PSG.

“Një sherr mes Paredes dhe Ramos as nuk kuotohej në baste, unë do të vendosja shtëpinë nëse do të ishte mundësia pasi e dija mirë se do të kapeshin në fushë. Këto lloj grindjesh, Ramos e Paredes i bënin edhe në stërvitje te PSG. Janë të dy lojtarë me personalitet të fortë dhe që e ndjejnë shumë ndeshjen dhe duan gjithnjë të marrin rezultatin e preferuar”, u shpreh Verrati.