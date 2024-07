Sherri njofton largimin nga Egnatia, pritet zyrtarizimi në Serinë A

Alen Sherri largohet nga Egnatia. Portieri shkodran njofton zyrtarisht divorcin me klubin rrogozhinas, ku qëndroi për dy sezone dhe fitoi thuajse gjithçka, përfshi Kupën e Shqipërisë dhe kampionatin.

Sherri ka arritur marrëveshjen me italianët e Cagliarit dhe do të transferohet në Sardenjë brenda pak ditësh, duke shtuar koloninë e shqiptarëve që luajnë në Serinë A, teksa në një postim në rrjetet sociale nuk ngurron të falënderojë të gjithë te Egnatia për dy vitet e kaluara së bashku.

Gardiani 26-vjeçar shkodran largohet vetëm një ditë para ndeshjes që Egnatia do të luajë në turin e dytë të Conference League, përvallë islandezëve të Vikingur, teksa në vendin e tij, titullar për rrogozhinasit do të luajë Dobjani.

Postimi i plotë i portierit shkodran:

Nuk di nga te filloj te flas per dy vitet e kaluara. Dy vite plot miqesi, vllazeri, fitore, besim, mbeshtetje, humbje, trishtime, te gjitha se bashku. Sot fillon nje eksperience e re per mua dhe doja qe fillimisht ta nisja duke falenderuar pa perjashtim te gjithe ata , te cilet besuan te une dhe me mbeshteten gjate gjithe ketij rrugetimi ne klubin EGNATIA.

Duke nisur me ne krye presidentin dhe drejtorin te cilet besuan te un ne nje moment te veshtire te karrieres time, me shoket e ekipit me te cilet ndame kohen me te madhe te dites tone dhe kishim nje grup fantastik ,me tifozet te cilet ishin gjithmone mbeshtetes e prezent ne cdo ndeshje, me stafin e palodhur te cilet punuan shume me mua , me mjeket e ekipit qe u kujdesen per te gjith ne, me punetoret te cilet u kujdesen gjithmone qe cdo gje te shkonte sic duhej. Do jem pergjithmone mirenjohes dhe falenderues ndaj jush. Jam shum i lumtur per faktin qe te gjithe se bashku arritem gjera te medha dhe te shkruanim histori edhe pse te paragjykuar si nje qytet i vogel. Faleminderit K.F. Egnatia 💚