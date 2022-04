Shifrat/ Kush godet më shumë portën dhe kush është më i saktë

Nëse gara për titullin kampion duket se ka një favorit, edhe pse sigurisht gara mbetet e gjatë akoma, ka një ekuilibër mes skuadrave që duhet të luftojnë për një vend në kupat e Europës dhe atyre që garojnë për vendi e parë në renditje.

Periudha e fundit e këtij kampionati fillon pikërisht këtë fundjavë: nuk do të ketë më asnjë pauzë nga tani e deri në fund. Dhe për këtë pjesë të sezonit ndryshimin e madh pritet ta bëjnë pikërisht sulmuesit. Prandaj kemi marrë në konsideratë në këtë analizë të statistikave sulmuesit që kanë goditur më shumë herë portën këtë sezon.

Lojtarët që kanë goditur më shumë portën në “Abissnet Superiore”



Fakti që jo të gjitha skuadrat janë të përfaqësuara në mesin e 15 lojtarëve më të mirë në këtë klasifikim specifik nuk vjen vetëm nga fakti se skuadrat që mungojnë në listë godasin më pak portë, por edhe sepse shumë skuadra shpërndajnë më shumë goditje mes lojtarëve të tyre. Pra, të kesh shumë lojtarë në këtë renditje do të thotë dy gjëra: goditjet e shumta të skuadrës dhe shpërndarja e dobët e goditjeve të skuadrës në portë mes lojtarëve.

Përveç këtyre të dhënave që kanë të bëjnë me goditjet në portë, është gjithashtu e rëndësishme të vlerësohet se cilët janë 15 lojtarët të cilët kanë përqindje më të lartë të goditjeve në portë krahasuar me numrin e goditjeve të tentuara. Prania e të njëjtit lojtar në të dyja renditjet do të thotë, që përveçse godet shumë portën, lojtari arrin të jetë efektiv edhe kur gjuan.

Lojtarët që kanë përqindjen e goditjeve më të sakta në portë



Në këtë renditje ndikojnë edhe karakteristikat dhe aftësitë teknike të lojtarëve, të cilat janë elemente vendimtare për shndërrimin e një tentative të thjeshtë gjuajtjeje (që ndikon edhe në personalitetin e lojtarit) në një goditje në portë.