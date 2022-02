Shifrat/ Vetëm 19-vjeç, Pedri është lojtari më “i rrezikshëm” te Barça

Barcelona u largua nga “RCDE Stadium” me barazimin 2-2, që nuk u mjaftoi katalanasve sipas fjalëve të trajnerit të tyre, Xavi Hernandez, pas ndeshjes.

Nga kjo ndeshje dolën në pah disa statistika në lidhje me skuadrën e katalanasve. Pedri ishte lojtari i Barçës me më shumë goditje në portë, me dy. Në këtë linjë, Adama Traore gjuajti një herë mes tre shtyllave dhe humbi dy raste të tjera, ndonëse ai që humbi më shumë ishte Ferran Torres, me tre.

Ndonëse vetëm 19 vjeç, Pedri e ka treguar që është një nga emrat më të rëndësishëm të momentit te ekipi i Barçës, si dhe në të njëjtën kohë e ardhja e kësaj skuadre.

Talenti spanjoll rritet çdo ditë e më shumë dhe është duke lënë në hije emrat e tjerë të këtij ekipi legjendar.