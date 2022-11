“Shiriti i Ylberit”, të pabindurat bëjnë prapaktheu: S’e mbajmë dot, na ndëshkon FIFA!

Organizimi i Kupës së Botës nga Katari po shoqërohet me shumë polemika. Në vendit aziatik, janë të papranueshme shfaqjet e dashurisë në publik, aq më tepër nëse bëhet fjalë për persona të të njëjtit seks (homoseksuale).

Çfarë do të thotë byzylyku ​​i ylberit?

Në shenjë proteste, tetë skuadra evropiane pjesëmarrëse në Kupën e Botës kishin vendosur të mbanin një byzylyk shumëngjyrësh në shenjë mbështetjeje dhe përkushtimi për të promovuar të drejtat e komunitetit LGBT dhe të gjithë njerëzve, pavarësisht nga orientimi i tyre seksual.

Cilat skuadra do ta mbanin “Shiritin e Ylberit”?

Belgjika, Franca, Holanda, Zvicra, Gjermania, Uellsi, Anglia dhe Danimarka do të mbanin “Shiritin e Ylberit” në krah, edhe pse diçka e tillë ndalohet nga FIFA.

Propozimi u bë nga Harry Kane, kapiteni i ekipit anglez, së bashku me kapitenët e ekipeve të tjera bashkëpunëtore. Një masë kjo për të protestuar ndaj diskriminimit të komunitetit LGBTIQ+ në Katar.

Spanja, Portugalia dhe Polonia e kanë refuzuar mbajtjen e shiritit dhe do të shkojnë krah për krah me FIFA-n sa i përket kësaj çështjeje. Kjo nismë kishte nevojë për miratimin e organit më të lartë të futbollit botëror nëse ekipet nuk duan të përballen me një gjobë të rëndë.

Kthesa e papritur

Në një deklaratë të përbashkët, Anglia, Uellsi, Belgjika, Danimarka, Gjermania, Holanda dhe Zvicra në fakt kanë njoftuar se nuk do ta mbajnë “Shiritin e Ylberit” gjatë Kupës së Botës. Një vendim i marrë për shkak të qëndrimit të ashpër të FIFA-s, që kishte kërcënuar se do të ndëshkonte të gjithë ata që nuk do ta respektoninrregulloren.

“FIFA ka qenë shumë e qartë se do të vendosë sanksione sportive (karton i verdhë) nëse kapitenët tanë mbajnë shiritin në fushë. Si shoqata kombëtare, ne nuk mund t’i vendosim lojtarët tanë në një pozicion ku ata mund të jenë subjekt i sanksioneve. Kështu që ne i kemi kërkuar kapitenëve që të mos tentojnë të mbajnë shiritin “One love” gjatë ndeshjeve të Kupës së Botës FIFA”.