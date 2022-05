Lyoni “shkatërron” Marseillen, por Europa mbetet mision i vështirë

Lyon-i ka fituar një pozicion në renditjen e Ligue 1 pas fitores në transfertë me rezultatin 0-3 ndaj Marseille-s. Kjo sfidë është dominuar nga vendasit, por fati ishte në anën e miqve, të cilët morën një triumf bindës.

Pjesa e parë e kësaj sfide nuk solli gola, me të dyja skuadrat që kërkuan rrugën drejt rrjetës, por pa sukses. Në fraksionin e dytë fytyra e Lyon-it ndryshoi. Goli i parë në këtë përballje u shënua nga Lukeba në minutën e 55’.

Takimi vijoi me rezultatin 0-1, kur Dembele do të shënonte golin e dytë në minuën e 76’, teksa në të 88-ën Toko Ekambi i dhuroi golin e tretë ekipit të tij dhe një fitore shumë të rëndësishme.

Pas raundit të 35-të të Ligue 1 Marseille vijon të mbajë vendin e dytë në renditje me 65 pikë, teksa Lyon është ngjitur me një pozicion dhe aktualisht ndodhet në vend të shtatë me 55 pikë, 5 pikë më pak se Nice e vendit të pestë që është edhe pozicioni i fundit që mund të garojë në kompeticionet e Europës.