Shkëlqen me Atletico-n, por jo me Portugalinë/ Felix numëron vetëm 24 minuta në dy ndeshje

Joao Felix është një nga lojtarët me më shumë minuta te Atletico Madrid, por me kombëtaren është tjetër histori. Sulmuesi 22-vjeçar ka fituar besimin e teknikut Simeone, por as statistikat nuk e kanë ndihmuar portugezin që të luajë rregullisht me teknikun Fernando Santos.

Në La Liga, Felix numëron 1099 minuta me Atletico-n dhe gjashtë gola, ndërsa në dy ndeshjet e Portugalisë në “Play-Off”, sulmuesi është aktivizuar vetëm 24 minuta, 20 prej të cilave ndaj Turqisë dhe 4 minuta ndaj Maqedonisë së Veriut. Përfaqësuesja portugeze do të jetë në Katar2022, fundin e këtij vitit, por, a do të ketë hapsira në fazën finale të Kupës së Botës për Joao Felix?

Natyrisht situatat janë të ndryshme nëse krahasojmë Atletico-n me Portugalinë, pasi tekniku Santos preferon Diogo Jota-n, Bernardo Silva dhe Otavio. Nëse pozicioni i tij si titullar diskutohet në Portugali, te Atletico është e kundërta, pasi Felix, jo vetëm ka besimin e klubit dhe Simeone-s, por portugezi ka dhënë impaktin e tij në rritjen e klubit madrilen në javët e fundit, duke marrë pjesë në 10-të gola, me 6 rrjeta personale dhe 4 asiste. Gjithashtu, 22-vjeçari tregoi cilësitë e tij edhe në Ligën e Kampioneve në kualifikimin e skuadrës ndaj Manchester United, duke firmosur një gol në “Ëanda Metropolitano”.

Deri në fillimin e fazës finale të Kupës së Botës ka ende shumë kohë dhe Felix do të provojë të ruajë ritmin, pse jo dhe të përmirësohet në statistikat e tij personale, për të bërë me “dhimbje koke” teknikun Fernando Santos, pasi prezenca e tij në Katar 2022 është e sigurtë, por problem i vetëm mbetet mungesa e besimit dhe këtë gjë, Joao Felix do të provojë ta ndryshojë.