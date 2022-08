Shkëlqyen ndaj Getafes, Simeone, elozhe Moratas dhe talentit portugez

Diego Simeone doli para medieve pas fitores së merituar 3-0 ndaj Getafes, ku protagonist kryesor ishte Morata, që realizoi dygolësh.

Morata, i pashitshëm: “Unë nuk jam pronar i klubit, jam trajner, sot ai po bën shumë mirë, ka punuar me shumë përulësi dhe të gjithë ne që jemi në klub shpresojmë që ai të vazhdojë me ne”.

Joao Felix: “Duket më i pjekur dhe më i fortë, e tregoi në 14 ndeshjet e fundit të sezonit të kaluar. Ai po rritet dhe po bëhet më i pjekur. Kjo u pa në golin e parë dhe në të dytin me pasimet e tij. Ai është në momentin më të mirë të karrierës. Gjërat vijnë natyrshëm, ai vuajti, punoi dhe ka talent, shpresojmë që ta tregojë në vazhdimësi në fushë”.

Ofertat e refuzuara nga Morata: “Mendoj se të gjithë duhet të kenë besim për të bërë gjëra të rëndësishme. Ai erdhi me shumë përulësi dhe dëshirë për të punuar, pa kërkuar asgjë dhe pa u përpjekur për të fituar një pozicion. Më emocionon sepse me konkurrencën që ka skuadra do të më duhet të mpreh syrin tim”.