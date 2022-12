Shkëmbim “veteranësh”, Berisha në qendër të merkatos

Etrit Berisha është në kuotën e zero minutave këtë sezon me Torinon teksa gardiani i kombëtares e ka pranuar se nëse situata nuk ndryshon atëherë në merkaton e janarit mund të ndryshojë destinacion. Dhe, duket se mundësia më e mirë është shfaqur tashmë në horizont teksa sipas “Il Mattino”, Torino është e interesuar për numrin dy të Napolit, 35-vjeçarin, Salvatore Sirigu.

Klubi “granata” është i gatshëm t’i ofrojë të “kaltërve” Berishën në shkëmbim për Sirigu teksa tashmë “topi” është në gjysmëfushë e napoletanëve që fillimisht do të vlerësojnë ofertën e më pas do të vendosin nëse janë pro lëvizjes së portierëve.

Nëse shkëmbimi në aksin Torino-Napoli mbyllet me sukses, atëherë 33-vjeçari i kombëtares tek të kaltërit do të bashkohej me Amir Rrahmanin ndërsa do të kishte edhe shansin për t’u shpallur kampion i Italisë me Napolin që aktualisht kryeson kampionatin me tetë pikë diferencë nga Milani i vendit të dytë.