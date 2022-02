Shkëndija “blindon” me kontratë 5-vjeçare talentin 18-vjeçar

Shkëndija e Tetovës njoftoi se ka nënshkruar kontratë profesionale me 18-vjeçarin Reshat Ramadani, me kohëzgjatje 5 vjet. Paralelisht me përforcimet e reja, Shkëndija vazhdon t’u kushtojë vëmendjen e duhur futbollistëve që dalin nga shkolla e saj e futbollit. Ramadani luan në pozicionin e mesfushorit mbrojtës dhe qendërmbrojtësit. Në skuadrën e shpresave ë Shkëndijës ishte një nga lojtarët kryesorë, ndërsa me ekipin e parë të kuqezinjve debutoi në gjysmë sezonin e kaluar, në javën e shtatë, në fitoren 2-0 kundër Skopjes në Shkup.

“Ky është një moment shumë i lumtur për mua, pasi jam rritur te ky klub. Këtu i kam mësuar hapat e parë të futbollit dhe të nënshkruash me klubin e zemrës është ndjenjë e veçantë. Me skuadrën e U-19 të Shkëndijës kemi arritur rezultate të shkëlqyeshme duke u shpallur kampionë të Maqedonisë së Veriut, ndërsa luajtëm edhe në Ligën e Kampionëve për të rinj. Angazhimi në ekipin e parë të Shkëndijës është përvojë shumë e rëndësishme për mua, pasi këtu ka shumë lojtarë me përvojë të madhe dhe lojtarë të klasit të lartë. Besoj se me angazhimin tim në skuadrën e parë do të mund të zhvillohem si futbollist profesionist”, – deklaroi Reshat Ramadani, pas nënshkrimit të kontratës.