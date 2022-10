Shkupi fiton edhe me dy lojtarë më pak, ngec Shkëndija e Tetovës

Shkupi nuk njeh humbje me rikthimin e Goce Sedlovskit në stol. Madje skuadra e shqiptarëve të Çairit ka mundur të fitojë 0-1 ndaj Akademija Pandevit edhe pse e mbylli ndeshjen me dy lojtarë më pak.

Margvelashvili mori kartonin e dytë të verdhë në minutën e 35-të kur rrjetat ishin ende të paprekura. Pavarësisht inferioritetit numerik, Shkupi arriti të shënonte në minutën e 53-të me Diene, gol që rezultoi vendimtar në fund për tri pikët. Në minutën e 89-të edhe Ackovski mori karton të kuq pas dy të verdhave, gjithsesi Shkupi ia doli të ruante epërsinë në kohën shtesë. Shkupi me këtë sukses ngjitet në vendin katërt me 15 pikë, 10 më pak se Struga kryesuese.

Shkëndija e Tetovës ndërkohë mori vetëm një pikë ndaj Bregalnicës, me ekipin mik që luajti minutat e fundit e fundit me një lojtar më pak (Kocev mori karton të kuq në minutën e 87’). Ndeshja përfundoi më rrjeta të paprekura (0-0).