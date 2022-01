Shkupi godet në merkato, firmos me ish-futbollistin e Partizanit

Besnik Ferati është përforcimi më i fundit për skuadrën e Shkupit në Maqedoninë e Veriut. Mesfushori me tipare defensive në të kaluarën ka qenë pjesë edhe Partizanit në Superiore, ndërsa tashmë do të provojë të fitojë titullin me Shkupin.

Këta të fundit janë në vendin e parë të kampionatit me 42 pikë dhe kanë një shans të madh për të ulur nga froni Shkëndijen e Tetovës.

Eksperienca e fundit për 21-vjeçarin ka qenë me ekipin e Akademija Pandev po në Maqedoni, me lojtarin që tashmë nis një eksperiencë të rëndësishme ku do të nevojitet kontributi i tij për t’i dhënë një dorë Shkupit në garën për titull.