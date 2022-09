Shkupi “uragan” me Sedloskin në stol, Struga s’njeh kundërshtarë

Rikthimi i Goce Sedloskit në krye të Shkupit ka dhënë impakt të menjëhershëm te skuadra e shqiptarëve të Çairit. Në javën e 7-të të Ligës së parë t Maqedonisë së Veriut Shkupi mposhti me goleadë 5-0 Rabotnickin, duke treguar që dy humbjet radhazi ka ardhur për shkak të probleme të brendshme në ekip. Që në minutën e 5-të shënoi Margvelashvili, për të ardhur më pas te goli i Cephas në minutë ne 28-të. Dominimi i vendësve i reflektua edhe me dy gola të tjerë brenda pjesës së parë të shënuar nga Gorgiev (38’) dhe Queven (40’). Në pjesën e dytë Shkupi shënoi një tjetër gol me Alvarez në minutën e 78-të.

Siguron fitoren e shtatë radhazi Struga, ketë herë 3-0 përballë FK Skopje, duke vijuar dominimin përballë çdo kundërshtari që i del përpara. Për kryesuesit shënuan Maleski në pjesën e parë, ndërsa në fraksionin e dytë Besart Ibraimi dhe Shabani.

Rezultatet

Pobeda – Bregalnica Stip 1-0

Shkupi – Rabotnicki 5-0

Struga – FK Skopje 3-0

Tikves – Akademija Pandev 2-1