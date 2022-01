Shkurt/ Besiktas fiton Superkupën, Piatek kthehet në Itali

Edhe pse në kampionat është në krizë të thellë, Besiktasi arrin të fitojë një trofe të rëndësishëm për këtë sezon. Është trofeu i Superkupës së Turqisë, që u fitua nga skuadra e Onder Karaveli, trajnerit të përkohshëm të ekipit. Ky është trofeu i 9-të në në histori për klubin. Në finalen e luajtur në Doha, Besiktasi iu fal penalltive, ku arriti të fitonte 4-2, teksa 120 minuta të lojës së rregullt u mbyllën në barazim 1-1. Besiktasi, që është dhe kampionia në fuqi, realizon kështu “tripletën”, pas titullit dhe Kupës.

River Plate përgatitet të mirëpresë një goditje të rëndësishme në merkato. Bëhet fjalë për një rikthim të Juan Fernando Quintero, i cili u largua në verën e vitit të kaluar në Kinë tek ekipi i Shenzen, por fatkeqësisht për shkak të krizës dhe pandemisë ka prishur kontratën me këta të fundit. 28-vjeçari do të rikthehet aty ku ka luajtur për 3 sezone dhe ku arriti të fitonte edhe Kupën Libertadores në vitin 2018. Mesfushori kolumbian do të afrohet me parametër zero dhe pas testeve mjekësore mund të grumbullohet menjëherë me skuadrën.

Krzysztof Piatek mbyll aventurën e tij në Bundesliga dhe në një mënyrë disi surprizuese është rikthyer në Itali. Sulmuesi polak ka lënë Hertha Berlin dhe nëpërmjet formulës së huazimit ka firmosur me Fiorentinën, ndërsa më parë në Itali ka veshur fanellat e Genoas dhe Milanit. Klubi vjollcë do ta ketë mundësinë ta bëjë të tijin lojtarin në fundin e sezonit për shumën e 15 milionë eurove, megjithatë kjo mbetet për t’u parë nga paraqitja e sulmuesit 26-vjeçar.

Sevilla kërkon përforcime me çdo kusht në merkaton e dimrit. Trajneri Lopetegui tha se pret afrime këtë muaj pasi ekipi ka dëmtime ndërsa disa të tjerë janë larguar në Kupën e Afrikës. Emri i parë që kanë kontaktuar është Ricardo Orsolini, sulmuesi anësor i Bolognas, për të cilin kanë bërë një ofertë për ta huazuar deri në qershor. Klubi italian ka kthyer mbrapsht këtë propozim dhe vetëm nëse përfshihet opsioni i blerjes së detyruar atëherë Orsolini mund të transferohe te Sevilla.