Shorti i Kupës së Shqipërisë, Rama: Nuk kisha preferenca, duam trofeun

Pas hedhjes së shortit për fazën gjysmëfinale të Kupës së Shqipërisë, nga i cili Partizani mësoi se do të përballet me Vllazninë, ka ardhur reagimi i parë nga “të kuqtë” e kryeqytetit.

Drejtori i Përgjishëm, Olsi Rama tha për mediat se nuk kishin pasur preferencë për kundërshtarin e kësaj sfide, ndërsa shtoi se trofeu është qëllimi kryesor i “Demave” tashmë. Rama theksoi ndër të tjera se grupi është duke u rritur dhe është gati për të konkuruar në kupat e Europës.

“Isha i qetë në short, nuk kisha preferenca. Të 3 ekipet ishin të forta, është bukur të luash me Vllazninë pasi bëhet atmosferë e bukur. Kupa është objektivi ynë, është një trofe që jemi në garë. Do të luajmë me seriozitet pasi duam të shkojmë në Kupat e Europës. Me golin në fushë kundërshtare që nuk është më, nuk kishte ndonjë preferencë. Grupi ynë është shumë i mirë si brenda fushe dhe jashtë. Po rritemi dhe po shprehemi më mirë në fushë. Edhe në dy fazat e para luajtëm mirë, por kishim disa dobësi. Me përforcimet e bëra jemi më mirë. Njeriu e bën vet fatin e tij dhe varet sa përgatitesh për të bërë mirë.”-tha pas hedhjes së shortit Olsi Rama.