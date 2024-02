Shorti i Nations League/ Shqipëria dhe Kosova mësojnë kundërshtarët

Në kryeqytetin e Francës, Paris, u hodh shorti për edicionin e katërt të Nations League. Pjesë e shortit ishte edhe Shqipëria, me kuqezinjtë që bënin pjesën në vazon e tretë të Ligës B, së bashku me Slloveninë dhe Irlandën dhe Malin e Zi. Goglat

Duart e serbit Aleksander Kolarov që tërhoqi goglat, nuk jane fatsjellëse për Shqipërinë në shortin e edicionit 2024-2025 të Nations League. Kuqezinjtë janë shortuar në fakt në Grupin 1 të Ligës B, bashkë me Çekinë, Ukrainën dhe Gjeorgjinë. Një përsëritje e përballjeve me Republikën Çeke nga vazo e parë, ku u evitua Anglia, me çekët që edhe pse u dhuruam një leksion në tetor në Air Albania mbeten një kundërshtar i vështirë, ashtu si dhe Ukraina, që përopos problematikave të luftës ka dhuruar vitet e fundit futboll tërheqës dhe me elementë të spikatur.

Ndërkohë që nga vazo e katërt ku shumëkush mund të kishte dashur një derbi me Greqinë, shorti rezervoi si kundërshtarë të Shqipërisë Gjeorgjinë, një tjetër skuadër që vjen nga shkolla e ish Bashkimit Sovjetik, dhe që ka në gjirin e saj një yll si Khvicha Kvaratskelia, zbulimin e këtyre dy viteve të fundit në Serie A, ku është dhe kampion në fuqi me Napolin ku militon edhe Amir Rrahmani.

Liga B:

Grupi 1

Çeki

Ukrainë

Shqipëri

Gjeorgji

Për sa i përket Kosovës, dardanët ende në pritje të zyrtarizimit të trajnerit të ri, u shortuan në Grupin 2 të Ligës C, bashkë me Rumaninë, Qipron dhe një mes Gjibraltarit dhe Lituaniës, skuadra që vijna nga Liga D, dhe që do të përballen mes tyre në muajin mars për të vendosur se cila do të ngjitet në Ligën C.

Spikat natyrisht mundësia për revansh ndërkohë për Kosovën, pasi shortohet sërish me Rumaninë, një rival që e kishin edhe në grupin kualifikues të Euro 2024, me Kosovën që barazoi 0-0 në takimin e luajtur në Prishtinë, ndërkohë që u mund 2-0 në Bukuresht në një takim që u njollos nga thirrjet raciste të tifozëve rumunë kundër shtetit të Kosovës duke e detyruar arbitrin e ndeshjes ta ndërpresë atë për disa minuta.

Gjithsesi për Kosovën mund të konsiderohet një short i favorshëm, pasi përvec Rumanisë ka në grup Qipron, një kundërshtar plotësisht i kalueshëm për dardanët, apo këdo qoftë mes Lituaninë e aq më tepër Gjibraltarit që vijnë nga Liga D.

Liga C:

Grupi 2

Rumani

Kosovë

Qipro

Lituani/ Gjibraltar

Ndeshjet do të zhvillohen sipas sistemit vajtje-ardhje. Gjithçka do të nisë në shtator të këtij viti, ku Shqipëria do të zhvillojë dy sfidat e para. Më pas në tetor do të zhvillohen dy ndeshjet e tjera dhe në muajin nëntor do të mbyllet gjithçka me dy duelet e fundit të grupit.