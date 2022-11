Shorti i vendos përballë PSG-së, Nagelssman: Janë të fortë, por të mos gëzohen i kemi mundur herë tjetër  

Julian Nagelsmann, trajneri i Bayernit, nuk e fshehu se, sipas tij, skuadra e tij nuk pati tamam fat këtë të hënë në shortin e 1/16-tës të Champions League, që i vendosi përballë PSG-së së Leo Messit. Skuadra e bavarezëve mposhti parizienët në finalen e Champions League 2019-2020 (0-1) më 23 gusht 2020, një datë e vonuar për shkak të pandemisë.

“PSG, një kundërshtar i vështirë. Na ndodhi në fazën e grupeve, që u përballëm me kundërshtarë të frikshëm, por ishim të parët. Grupi ynë perfekt nuk u shpërblye,”-tha Nagelsmann.

Megjithatë, trajneri i Bayern shtoi: “Por PSG-ja, e cila humbi vendin e parë në grupin e tyre në ndeshjen e fundit, nuk duhet të jetë shumë e gëzuar duke ditur se do të përballet me ne. Ata janë një kundërshtar i vështirë, me lojtarë të klasit botëror. Ndeshja është ende shumë larg, Kupa e Botës është në mes. Por kjo është Champions League.”