Shpresat sfidojnë Çekinë, trajneri Bushi përzgjedh formacionin titullar/ Katër lojtarë nga Superiorja

Shqipëria U21 e drejtuar nga trajneri Alban Bushi pret në Elbasan moshatarët e Republikës së Çekisë, një sfidë e vlefshme për kualifikueset e Europianit të të rinjve. Aktualisht, skuadra kuqezi renditet në vendin e tretë në Grupin G me nëntë pikë, teksa çekët kryesojnë me 13 pikë. Sakaq, tekniku Bushi ka përzgjedhur formacionin titullar ku ekipi Shpresa ku Muçi dhe Cara rreshtohen në sulm, por që pas shpine do të kenë edhe mbështetjen e Karricës. Nga ana tjetër, një fanellë titullari i është rezervuar edhe portierit të Dinamos, Simon Simoni, si dhe Ismajlgecit të Tiranës dhe Markut të Partizanit.

Formacionet zyrtare:

Shqipëria U21: Simoni, Ndrecka, Mitaj, Kalaj, Ismajlgeci, Marku, Çelhaka, Kraja, Muçi, Karrica, Cara

Trajner: Alban Bushi

Republika Çeke: Kovar, Fukala, Hranac, Vittik, Gabriel, Valentta, Kaloc, Zamburek, Ostrak, Sejk, Sulc

Trajner: Jan Suchoparek