Shqipëri-Gjeorgji, Reja vendos për titullarët/ Në mesfushë ka vend për Asllanin, Broja në sulm

Shqipëria pret në Air Albania Gjeorgjinë në testin e dytë miqësor pas atij me Spanjën në transfertë. Tekniku Edy Reja ka përzgjedhur edhe lojtarët titullarë teksa ka disa ndryshime nga sfida me iberikasit. Kështu, mes shtyllave rikthehet Thomas Strakosha, ndërsa nuk ndryshon mbrojtja me Kumbullën, Ismajlin dhe Gjimshitin.

Reparti i mesfushës është edhe ai që pëson më shumë ndryshime, ndërsa nga minuta e parë e nisin Endri Çekiçi, Kristjan Asllani, Odise Roshi dhe Ylber Ramadani teksa konfirmohet Elseid Hysaj që mban edhe shiritin e kapitenit. Në sulm, i besohet sërish yllit Armando Broja i cili shoqërohet këtë herë nga Rey Manaj.

Formacionet zyrtare:

Shqipëria (3-5-2): Strakosha, Ismajli, Kumbulla, Gjimshiti, Roshi, Çekiçi, Asllani, Ramadani, Hysaj, Broja, Manaj

Trajner: Edy Reja

Gjeorgjia: Mamardashvili, Tsitaishvili, Dvali, Kashia, Chabradze, Davitashvili, Aburjania, Kvekveksiri, Kvirkvelia, Volkovi, Vako

Trajner: Willy Sagnol