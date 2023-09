Shqipëri-Poloni, “SuperSport” nis me transmetimin maratonë dedikuar “kuqezinjve”

Kombëtarja shqiptare e futbollit është shumë pranë një prej ndeshjeve më të rëndësishme të kualifikueseve të EURO 2024, atë ndaj Polonisë, që do të luhet në “Air Albania” duke nisur nga ora 20:45 e kësaj të diele.

“Kuqezinjtë” e Sylvinhos kanë si synim kryesor marrjen e 3 pikëve ndaj polakëve të Santos, në atë që pritet të jetë një ndeshje spektakolare.

Duke na ndarë disa orë nga ky takim, SuperSport/Digitalb nisi me transmetimin maratonë në “Sport News”, me gazetarët tanë që do të na sjellin atmosferën e tifozëve “kuqezi”, por jo vetëm edhe momentet më pikante nga kryeqyteti dhe stadiumi “Air Albania” gjatë kësaj të diele.

Ndërkohë, duke nisur nga ora 20:00 në “SuperSport 2” do të mund të ndiqni emisionin dedikuar Kombëtares, “KUQEZI” nën drejtimin e gazetarit Egi Duro, që do ketë të ftuar disa nga analistët më të mirë të futbollit në vend, emision që do të vazhdojë edhe pas mbarimit të sfidës Shqipëri-Poloni, ku do të analizohet ndeshja si dhe merren në intervistë trajneri Sylvinho dhe lojtarët e Kombëtares.