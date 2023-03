Shqipëria, në Varshavë një humbje që “ngroh”!

Sikur ajo goditje e Uzunit të ishte pak më djathtas, në rrjetën e kundërshtarit! Sikur ai top të mos gjente atë koridor të çuditshëm poshtë sqetullës së Strakoshës!

Megjithatë në futboll, ashtu si në jetë s’ka me sikur. Shqipëria ka humbur 1-0 me Poloninë në Varshavë, dhe në fakt është një rezultat që gjen pasqyrim edhe te statistikat e sfidës, tentativat, përqindja e qarkullimit, pasimet, ashtu si rezultati lehtësisht në favor të kundërshtarëve.

Megjithatë, kjo ishte një Shqipëri e re që frymëzon, me kuptimin e plotë të fjalës. Sylvinho ka lënë shenjën e tij që në debutim, duke transformuar entuziazmin në fushën e lojës. Një Shqipëri e organizuar si duhet, me ekuilibra, më e prirur drejt sulmit, dhe edhe me elementë të rinj.

Jasir Asani është një lojtar i fituar me të parën, kurajozi që i duhet sulmit, për të ndërmarë driblimin një për një, apo kombinimet në zona ta ngushta. Mesfusha me 3 funksionon, qoftë me një Gjasulë që bën dhe qendërmbrojtësin, apo me Asllanin në venë krijuese, e Bajramin që i sjell më shumë fantazi, përtej garancisë së Ramadanit, teksa në mbrojtjen me 4 është e lëhtë të dallosh më shumë siguri.

Lexo edhe:

Përveç Kumbullës tanimë të konfirmuar egzalton edhe një Mihaj në versionin e tij më të mirë. Nuk është pak që thuajse të mos ndihen mungesa si ato të Gjimshitit apo Ismajlit.

Nuk është pak të vësh në vështirësi një Poloni që edhe nëse nuk është në ditën e saj më të mirë, luan me sulmuesin e Barcelonës, portierin e Juventusit!

Skemë që funksionon, si skuadër dhe individë, taktikisht Sylvinho ka fituar, për ta fituar sfidën duhet ajo gjëja më shumë, prekja e një kualiteti sipëror individual (sidomos në goditjet drejt portës), apo pse jo dhe e fatit.

Këtë herë prekja e fatit mungoi, por loja ishte aty, me premisat që të rritet në ndeshjet e radhës. Shqipëria është në rrugën e duhur, me shpresën që ta cojë në Gjermani!