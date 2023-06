Shqipëria U21/ Ndryshime në listë, dy vëllezër bashkohen me kuqezinjtë

Kombëtarja U21 do të nisë të hënën grumbullimin në qytetin e Elbasanit. Në kuadër të përgatitjeve për miqësoren e muajit qershor ndaj Bullgarisë U21. Trajneri i kuqezinjve, Alban Bushi shpalli pak ditë më parë listën me 22 emrat e lojtarëve të thirrur për këtë miqësore.

Departamenti i Komunikimit në FSHF, bën me dije se skuadrës do t’i bashkohen edhe dy vëllezërit Stiven Shpendi dhe Cristian Shpendi. Dy sulmuesit nuk ishin pjesë e listës së lojtarëve të grumbulluar nga trajneri Bushi për shkak të angazhimit të tyre me skuadrën e Cesenës.

Teksa tashmë klubi i ka lënë të lirë dhe do t’i bashkohen menjëherë grupit kuqezi të hënën. Djemtë e Bushit do të luajnë përballë bashkëmoshatarëve bullgarë në stadiumin “Elbasan Arena”, 20 qershor.

Stafi teknik i Kombëtares U21, me në krye trajnerin Alban Bushi, do të ketë mundësinë të testojë grupin në një grumbullim që do të zgjasë rreth një javë. Përgatitjet për eliminatoret e Kampionatit të ardhshëm Europian, kanë nisur që prej nëntorit të kaluar.

Shqipëria U21 ka zbritur disa herë në fushë, duke matur forcat në takime miqësore me kundërshtarë të ndryshëm. Kualifikueset e Kampionatit Europian do të nisin në muajin shtator. Shqipëria është pjesë e grupit E së bashku me Rumaninë, Zvicrën, Finlandën, Malin e Zi dhe Armeninë.