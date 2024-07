Shqiponjat në SuperSport deri në 2028, DigitAlb sjell kombëtaret më elitare në shtëpitë tuaja

Krenaria e Kombit, Kombëtarja e Shqipërisë do të rikthehet në fushën e lojës duke nisur nga shtatori, me synime të reja e me qëllimin e vetëm për të bërë krenarë gjithë shqiptarët anembanë botës. SuperSport do të kujdeset për të përcjellë në çdo hap rrugëtimin e “Shqiponjave Kuqezi”, duke nisur nga Liga e Kombeve, për të vijuar më pas me kualifikueset e Kupës së Botës e ato të Europianit në vijim.

DigitAlbi do të jetë shtëpia e kuqezinjve deri në vitin 2028, për të shoqëruar hap pas hapi drejt objektivave madhorë djemtë tanë. Emisionet e dedikuara, analizat dhe lidhjet direkte nuk do të mungojnë, pavarësisht se në çfarë cepi të botës do të zbarkojnë “Shqiponjat”.

Bashkudhëtare me ne do të jetë edhe përfaqësuesja e Kosovës. “Dardanët” do të jenë gjithashtu në shtëpitë e të gjithë shqiptarëve përmes DigitAlbit. Një maratonë që do dhurojë emocione të papërshkrueshme e do të shoqërohet gjithnjë me cilësinë më të lartë të transmetimit në SuperSport.

Jo vetëm kaq, por dhe të gjitha kombëtaret e mëdha do të jenë në ekranin kampion, me qëllimin që të gjithë shqiptarët të mos humbasin asgjë. DigitAlb, do të jetë pranë të gjithë sportdashësve me ndeshjet më spektakolare, duke krijuar një mozaik, ku surprizat do të shtohen ditë pas dite.