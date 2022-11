Shtatë lojtarë në Katar, Klopp zbulon paktin me ta: I pari e marr vesh unë!

Liverpooli pret sot Southamptonin në “Anfield” (SuperSport 2, 16:00), sfidë të cilën djemtë e Jurgen Klopp duan ta fitojnë me çdo kusht për t’u afruar me vendet e para në Premier League.

Më pas është radha e Kupës së Botës Katar 2022, kompeticion që fillon me duelin e kombëtares vendase ndaj Ekuadorit (20 nëntor). “The Reds” do të përfaqësohen me shtatë lojtarë në Kupën e Botës.

Alexander-Arnold dhe Henderson do të garojnë për Anglinë, Alisson dhe Fabinho për Brazilin, Konate për Francën, Nunez për Uruguain dhe “muri” Van Dijk për tulipanët e Holandës.

Trajneri gjerman i Liverpoolit, u ndal te Botërori në prononcimin për shtypin përpara sfidës ndaj “Shenjtorëve”, aty ku zbuloi edhe paktin që ka lidhje me shtatë futbollistët që do luajnë në Katar 2022.

“Alexander-Arnold u gëzua shumë kur mori vesh lajmin që do të luajë në Botëror, që është një kompeticion i mrekullueshëm. Trent është shumë i qetë, ai luan futbollin e tij dhe gjithmonë synon të përmirësohet.

Fytyra e tij rrezatonte lumturi pas grumbullimit me Anglinë. Edhe Konate është një lojtar shumë i aftë, ai e meritoi grumbullimin me Francën. Ekziston një rregull në lidhje me lojtarët që do luajnë në Katar.

Djemtë duhet të më shkruajnë menjëherë mua të parit nëse do të kenë probleme fizike pas ndonjë ndeshjeje”, deklaroi Jurgen Klopp, i cili ndodhet në sezonin e tetë në pankinën e Liverpoolit.