Shtohen kërkesat për Kumbullën, tjetër klub i Serisë A bën ofertë

Fiorentina është duke menduar për përforcimin e ekipit dhe momentalisht po kërkon për një mbrojtës të denjë që mund të plotësojë hapësirën e Nikola Milenkovic, duke ditur që me shumë mundësi serbi do të largohet nga “violët”.

Si pistë e parë për klubin italian është emri i Robin Le Normand, një lojtar që për momentin Real Sociedad e vlerëson shumë, 23 milionë euro.

Nëse nuk do mund të sigurojë shërbimet e Le Normand, i dyti në listën e preferencave të Fiorentinës është mbrojtësi i kombëtares shqiptare, Marash Kumbulla.

Kumbulla ka kontratë deri në 2025-ën me Romën, por duke ditur hapësirat e pakta që trajneri Jose Mourinho i ka dhënë në sezonin e fundit dhe “luftën” që duhet të bëjë për një vend në fushë te “verdhekuqtë”, nuk do ishte habi nëse do e shihnim 22-vjeçarin shqiptar të bashkohej me “violët” e Fiorentinës.