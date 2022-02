Shtyhet debutimi i Eriksen te Brentford, e zbulon trajneri Frank  

Christian Eriksen u bashkua gjatë merkatos së janarit me skuadrën e Brentford, pasi më parë kishte shkëputur kontratën me Inter.

Danezi pritej që të debutonte në ndeshjen kundër Manchester City-t të mërkurën, por duket se do duhet të presim edhe pak kohë që ish-lojtari i “zikaltërve” të Italisë, të zbresë në fushë me ekipin e ri.

Trajneri i Brentford, Thomas Frank, bëri me dije në konferencën për mediat në prag të këtij takimi se situata e tij do të vlerësohet në vijim, por që nuk do jetë pjesë e sfidës me City-n.

“Kam folur me Christian pas stërvitjes dhe ai është i lumtur që është sërish pjesë e një ekipi dhe një klubi. Ai po përshtatet shumë mirë, do ta vlerësojmë. atë ditë pas dite, por ai me siguri nuk do të luajë kundër City-t nesër”,-theksoi Frank.