Si Liverpooli ia “rrëmbeu” Tottenhamit, rrëfehet babai i Luis Diaz

Luis Diaz ishte përforcimi i vetëm i Liverpoolit në merkaton e dimrit. “The Reds” gjetën marrëveshjen me Porton për shumën e 45 milionë eurove + 15 të tjera në formë bonusesh.

Sulmuesi i majtë kolumbian (31 ndeshje dhe 7 gola me kombëtaren) firmosi deri në vitin 2027 me klubin anglez, që fitoi në momentet e fundit konkurrencën me Tottenham.

Babai i lojtarit latin, Luis Manuel Diaz zbuloi për Blu Radio se Spurs u vonuan shumë, dhe Liverpool përfitoi duke siguruar një përforcim me vlera në repartin ofensiv.

“Ata hezituan shumë, duke lejuar Liverpoolin të futej në garë dhe ta blinte. Drejtuesit e Liverpoolit u treguan më të shkathët, kishin nevojë për të dhe ia dolën ta blinin.

Kishim oferta edhe nga klube të tjera, por Luis ëndërronte të luante me Liverpoolin, pasi janë një skuadër elitare”, deklaroi babai i sulmuesit kolumbian.