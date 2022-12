“Sikur të isha president”, legjenda e Interit i fiksuar pas Spallettit

Legjenda e Interit, Sandro Mazzola ka një respekt të madh për Luciano Spallettin. 63-vjeçari po udhëheq Napolin drejt fitimit të Serie A, ndërkohë që djemtë e tij kanë shkëlqyer në pjesën e parë të sezonit në gjithë kompeticionet.

Spalletti drejtoi zikaltrit në periudhën qershor 2017-maj 2019, ndërkohë që ish-mesfushori i madh italian shpreson ta shohë sërish në stolin e ekipit të tij të zemrës.

“Nëse Napoli është kaq lart, sigurisht që është edhe falë trajnerit. Zoti Spalletti po bën një punë të admirueshme. Unë do të doja që ai të kthehej në stolin e Interit, pasi po flasim për një trajner me vlerë absolute. Nëse do të isha president e Interit do e riktheja direkt”, deklaroi Mazzola.