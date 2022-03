Sinjale lamtumire nga City, Bernardo Silva flet troç rreth së ardhmes

Bernardo Silva është pjesë e Manchester City prej vitit 2017, kur u transferua nga Monaco në Premier League për shumën e 50 milionë eurove. 27-vjeçari ka fituar 10 trofe me “Cityzens”, nga të cilët tre tituj kampionë në Angli.

Lojtari ofensiv shpreson të fitojë Champions League këtë sezon, trofe që ai dhe City nuk e kanë fituar kurrë më parë. Kontrata i përfundon në verën e vitit 2025, por ai nuk ka ndërmend të qëndrojë kaq gjatë në ishull.

Shumë është folur për një largim të tij nga skuadra e Pep Guardiolës. La Liga spanjolle e tundon, por Bernardo Silva mund të rikthehet në shtëpi te Benfica, klub ku hodhi hapat e parë si futbollist profesionist.

“Më mungon shumë Portugalia. Nëse do të më krijohet mundësia të rikthehem pas një ose dy vitesh, do kthehesha pa e menduar dy herë. Jo vetëm që do të doja të luaja përsëri me Benfican, por edhe prej faktit që më mungon shumë familja dhe Portugalia”, deklaroi lojtari luzitan.