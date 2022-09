Situata jo e mirë, Man.UTD mund të humbasë një nga yjet e ekipit me parametra zero

Kontrata e numrit një të Manchester United, David de Gea, skadon në fund të këtij sezoni të Premier League.

Falë një opsioni në kontratën e portierit spanjoll, “Djajtë e Kuq” mund të zgjasin edhe një sezon tjetër qëndrimin e 31-vjeçarit.

Megjithatë sipas raportimeve nga mediet britanike, De Gea mund të mos e zgjedh këtë opsion, por në vend të tij të kërkoj për një tjetër “shtëpi”, ku do dëshironte të shkonte me parametra zero.

Humbja e portierit duke mos arkëtuar asgjë do të ishte e dhimbshme për Unite, por nga ana tjetër “Djajtë e Kuq” do të hiqnin pagën e spanjollit, që është plot 400 mijë euro në muaj dhe në një situatë krize te Man.UTD kjo gjë duket një opsion jo shumë i keq.