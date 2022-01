S’ka më dyshime, ja shuma që do të paguajë Newcastle për Trippier

Klubi anglez i Newcastle ka rënë dakord me Atleticon e Madridit për blerjen e Kieran Trippier për 12 milionë stërlina plus bouset. 31-vjeçari do të jetë afrimi i parë për “Magpies” dhe trajnerin Edie Howe që kur klubi ra në duart e pronarëve të rinj arabë.

Trippier iu bashkua skuadrës së LaLigës, Atletico e Madridit, në vitin 2019 nga Tottenhami për 20 milionë stërlina. Anësori anglez ka bërë 83 paraqitje për klubin spanjoll, i cili fitoi LaLigën sezonin e kaluar.

Mbrojtësi ishte pjesë e “Tre Luanëve” gjatë “Euro 2020”, duke shkuar deri në finale të kompeticioni.