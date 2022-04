S’ka të interesuar, Bashkia Kukës nuk shet dot aksionet e klubit të futbollit

Bashkua e Kukësit nuk ka arritur që të shesë përqindjen e aksioneve që ajo zotëron në Klubin e Futbollit tw Kukwsit për shkak se në fazën e parë nuk është paraqitur asnjë ofertë konkrete për të blerë 12.5% të aksioneve. Edhe pse prej tri javësh ishte hapur ankandi, asnjë biznesmen nuk ka shfaqur interes konkret për t’u bërë aksionar në klubin verilindor dhe rrjedhimisht tashmë do të nisë faza e dytë me pritjen e ofertave për të kaluar më pas te vlerësimi dhe procedurat për kalimin e aksioneve nga pushteti lokal në privat.

Studio-auditi, që ishte ngarkuar nga Bashkia Kukës e ka vlerësuar me 6.5 milionë lekë të rinj përqindjen e aksioneve që zotëron bashkia. Pas miratimit të ligjit të sportit, nuk do të lejohet që pushteti lokal apo instancat shtetërore të zotërojnë përqindje në klubet sportive, duke i kthyer në shoqëri aksionare ose në pronë të privatit. Mbetet për t’u parë nëse në raundin e dytë do të ketë të interesuar për të marrë 12.5% të klubit të Kukësit. 87.5% aksioneve aktualisht zotërohen nga Lavdrim Gjici.