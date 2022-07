Skandali në Austri, acarohet Hamilton: Njoftoni sigurinë!

Ndërsa Çmimi i Madh i Austrisë u fitua nga Charles Leclerc këtë të dielë dhe Max Verstappen e mbylli garën i dyti, disa polemika që lidhen me ngjarje të shëmtuara të ndodhura në publik janë bërë publike së fundmi.

Formula 1 denoncoi sjelljen raciste, mizogjene dhe homofobike të disa njerëzve në publik gjatë fundjavës.

Para fillimit të garës, F1 lëshoi ​​një deklaratë në të cilën denoncon këto sjellje dhe mbështet viktimat: “Ne u informuam se disa tifozë ishin objekt i komenteve totalisht të papranueshme gjatë garës. Ne e morëm këtë ngjarje shumë seriozisht dhe e ngritëm këtë çështje me sigurinë, përpara se siguria të fliste me ata që raportuan këto incidente. Kjo lloj sjelljeje është e papranueshme dhe nuk do të tolerohet dhe të gjithë tifozët duhet të trajtohen me respekt.”

Për këtë temë ka reaguar dhe ka folur edhe Lewis Hamilton. Piloti i Mercedes tha se i ishte “neveritur dhe jam i zhgënjyer kur dëgjova se disa tifozë janë viktima të sjelljes raciste, homofobike ose abuzive. Pjesëmarrja në Çmimin e Madh të Austrisë ose ndonjë GP tjetër nuk duhet të jetë kurrë një burim ankthi ose dhimbjeje për tifozët. Duhet bërë diçka që garat të zhvillohen në kushte të sigurta për të gjithë. Ju lutemi, nëse jeni dëshmitarë të gjërave të tilla, raportoni në sigurinë ose F1. Nuk mund të ulemi dhe ta lëmë të kalojë.”-tha Hamilton.