Skënderbeu dhe Kukësi me “halle” të ndryshme, korçarëve nuk ia falen gabimet

Skëndërbeu-Kukësi do të jetë përballja që do të mbyllë siparin e javës së 26-të ‘Abissnet Superiore’. Të dyja skuadrat vijnë pas ecurive të ndryshme ndërkohë që paraqitjet e tyre kanë qenë larg pritshmërive në këtë edicion futbollistik. Me emërimin e Skënder Gegës në pankinë, korçarët duket se dhanë shkëndijën e parë në transfertën e Laçit ku morën një pikë të çmuar.

Detyra e teknikut 58-vjeçar për të mbajtur Skëndërbeun në mesin e më të mirëve do të jetë mjaft e komplikuar ku çdo ndeshje tashmë konsiderohet një finale. Nga ana tjetër, Kukësi i drejtuar nga Diego Longo harroi ecurinë negative me fitoren e javës së kaluar ndaj Dinamos me rezultatin 2-0, ndërkohë që do të provojë që të bazohet mbi suksesin ndaj Bluve të kryeqytetit për hapin e radhës.

Nga objektivi për titullin kampion te Kupat e Evropës, verilindorët gjenden tashmë në një tjetër garë, ku të pozicionuar në vendin e 3-të do të bëjnë çmos që të paktën të sigurojnë një biletë kontinentale. Në përbaljet direkte mes tyre në këtë sezon ka pasur nga një fitore për çdo skuadër.

Në fazën e parë Skëndërbeu fitoi me rezultatin 2-1 ndërkohë që verilindorët u kundërpërgjigjën në fazën e dytë ku triumfuan minimalisht 1-0. Sidoqoftë, kjo përballje pritet të jetë sërish emocionuese dhe ekipet do japin më të mirën për t’i marrë maksimumin kësaj përballje.